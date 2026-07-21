Они разработали атаку под названием GhostWriter. Она не взламывает сам ИИ и не крадёт данные напрямую. Вместо этого она незаметно подменяет информацию в его долговременной памяти. Например, мошенники могут «внушить» ИИ, что ваш банковский счёт изменился, или подменить контакты, или добавить несуществующие задачи. А когда вы позже попросите помощника о чём-то обычном, он воспользуется этими ложными данными. Например, перешлёт важное письмо злоумышленнику.

В экспериментах атака срабатывала в 98% случаев при внедрении ложной информации, а «вредные сведения» активировались примерно в 60% последующих диалогов.

Исследователи зато предложили в защиту систему AM-Sentry, которая проверяет поступающую в память информацию и управляет ею.