Эксперты назвали 3 сценария завершения «пузыря инвестиций в ИИ»

Как пишут СМИ, «пузырь» формируется, когда цена актива превышает его фундаментальную стоимость, рассчитанную на основе ожиданий будущей прибыли. Оптимисты верят, что ИИ принесет огромные доходы, пессимисты видят лишь переоценку, а опытные инвесторы могут спекулировать на пузыре, надеясь выйти вовремя. Рост стоимости акций ИИ-компаний также объясняется дефицитом активов и низкими процентными ставками в США, из-за чего инвесторы ищут новые возможности для вложений.

Будущее пузыря ИИ может развиваться по трём сценариям, отмечают эксперты:

Хороший. Инвестиции поддерживают развитие технологий, создавая полезные продукты и рабочие места, даже если часть компаний переоценена. Регулирование и правильное применение технологий помогут минимизировать риски.

Плохой. Рынок корректируется, переоцененные акции падают, возможна краткосрочная рецессия, аналогичная краху доткомов в далёком 2001 году.

Ужасный. Если компании ИИ не смогут обслуживать долги, возможны большие убытки и экономические последствия, схожие с кризисом 2008 года.

Что ждёт нас — покажет время.