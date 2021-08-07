Эксперты объяснили, почему соцсеть "ВКонтакте" скоро перестанет существовать

Эксперты объяснили, почему соцсеть "ВКонтакте" скоро перестанет существоватьИ почему пользователям она становится всё менее интересна
Александр провёл анализ профилей пользователей “ВКонтакте” и выяснил, насколько активно они пользуются соцсетью. Отобраны аккаунты были по территориальному признаку: те, чьи владельцы живут в ТОП-20 городов России по населению в целом, с населением до 250 тысяч человек и с населением до 100 тысяч человек. Учитывались только открытые и не удалённые аккаунты.
Выяснилось, что только 44 % всех существующих аккаунтов были активны хотя бы раз за последние два года. И лишь 46 % из них заходят во “ВКонтакте” ежедневно. И чем длительнее период отсутствия, тем больше оказалось человек, которые попали в этот список.
Жители небольших городов чаще бывают онлайн, чем те, кто находится в мегаполисах. А из конкретно городов, как отмечает специалист, выделяется Москва: её жители почти не бывают во “ВКонтакте”. Наиболее активным городом оказался Ижевск.
Автор в итоге приходит к выводу, что популярность соцсети значительно снизилась. Из причин такого “угасания” Бакалов выделил переход некоторых функций к другим соцсетям и мессенджерам, платные услуги (музыка) и реклама в треках, снижение охватов за счёт “умной ленты”, много рекламы, усложнённое потребление контента, небольшое количество аудитории, которая бывает “онлайн”, провалы при попытках скопировать “фишки” конкурентов.
Правда, рассуждает эксперт, если в России заблокируют доступ к зарубежным сервисам, то это может помочь “ВКонтакте” возродиться.