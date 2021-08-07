Эксперты объяснили, почему соцсеть "ВКонтакте" скоро перестанет существовать

Александр провёл анализ профилей пользователей “ВКонтакте” и выяснил, насколько активно они пользуются соцсетью. Отобраны аккаунты были по территориальному признаку: те, чьи владельцы живут в ТОП-20 городов России по населению в целом, с населением до 250 тысяч человек и с населением до 100 тысяч человек. Учитывались только открытые и не удалённые аккаунты.

Выяснилось, что только 44 % всех существующих аккаунтов были активны хотя бы раз за последние два года. И лишь 46 % из них заходят во “ВКонтакте” ежедневно. И чем длительнее период отсутствия, тем больше оказалось человек, которые попали в этот список.