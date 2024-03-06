Эксперты объяснили резкий рост популярности Linux вместо Windows для ПК

Аналитик Стивен Вон-Николс утверждает, что недавний акцент Microsoft на облачных сервисах и подписках, таких как Azure и Microsoft 365, отвлек внимание от Windows. Этот сдвиг, возможно, непреднамеренно открыл двери для альтернативных операционных систем, поскольку они больше не конкурируют напрямую с основной бизнес-моделью Microsoft.

Вон-Николс также отмечает растущую популярность игр для Linux, в первую очередь благодаря успеху Steam с ее Steam Deck.

Также на популярность влияют удобные дистрибутивы, такие как Linux Mint. Они позволяют новичкам легче, чем когда-либо, ориентироваться в ОС, а появление контейнерных форматов приложений, таких как Flatpak, Snap и AppImage, значительно упростило установку программного обеспечения в Linux. Эти форматы позволяют разработчикам создавать приложения, совместимые с различными дистрибутивами Linux, избавляя пользователей от необходимости разбираться со сложными процессами установки.

В Индии, переживающей бурный экономический рост и развивающийся технологический сектор, наблюдается тенденция к росту использования Linux на настольных компьютерах. Поскольку Linux занимает второе место по доле рынка в стране (15,23%), очевидно, что платформа с открытым исходным кодом находит отклик у технологически подкованных слоев населения.