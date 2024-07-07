Эксперты посоветовали удалить WhatsApp из-за серьезной уязвимости

Эта уязвимость означает, что условное вредоносное приложение может отслеживать и передавать эти данные. Хотя Signal шифрует истории чатов локально, ключ шифрования хранится в открытом виде вместе с данными, что ставит под угрозу их безопасность. WhatsApp*, с другой стороны, вообще не шифрует локальные базы данных.

В связи с этим эксперты советуют пользователям, подверженным риску, немедленно удалить приложения для MacOS, чтобы снизить эти риски, пишет Forbes. Мобильные приложения, в которых приняты более строгие меры безопасности, остаются менее уязвимыми. WhatsApp* и Signal пока никак не прокомментировали данные выводы.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена