Эксперты предупредили о ценовой войне ИИ из-за OpenAI

Стоимость использования GPT-5 через API составляет $ 1,25 за миллион входных токенов и $ 10 за миллион выходных, что сопоставимо с ценами Google Gemini 2.5 Pro. При этом OpenAI значительно дешевле, чем Anthropic с их Claude Opus 4.1, где цена начинается от $ 15 за вход и $ 75 за выход.

Разработчики, уже опробовавшие GPT-5, отмечают выгодное соотношение цены и качества. Некоторые даже называют новую политику OpenAI «ценовым убийцей». Это может спровоцировать конкурентов снизить цены.