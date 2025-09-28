Эксперты предупредили о скором цифровом кризисе

Эксперты предупреждают: серьёзные меры, скорее всего, будут приняты только после «масштабного кризиса». Проблема в том, что государства якобы плохо различают, какие цифровые технологии приносят пользу обществу, а какие несут ущерб.

Так, крупные компании получают выгоду, а риски ложатся на «всё общество». Последствия могут быть катастрофическими: от отключения электричества или связи до кибератак, которые делают инфраструктуру опасной.

Ситуация, пишет Phys.org, напоминает кризис 2008 года. Тогда взаимосвязанность и отсутствие резервов сделали финансовую систему нестабильной. В цифровой сфере всё похоже: компании стремятся к быстрому росту, уничтожают конкурентов и привязывают пользователей к своим сетям. Это увеличивает сложность системы и её хрупкость.

Предупреждения уже налицо: атаки вирусов WannaCry и NotPetya, сбой CrowdStrike в 2024 году, постоянные утечки и кибератаки. Искусственный интеллект только усиливает риски.

Проблема в том, что большинство реагирует лишь «после беды».