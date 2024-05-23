Эксперты раскритиковали новую функцию Windows Recall

Эксперты по безопасности, такие как директор по продуктам Mozilla Стив Тейшейра, опасаются, что Recall фиксирует не только историю посещений, но и конфиденциальные данные. Эти зашифрованные данные представляют собой потенциальную золотую жилу для хакеров.

Еще больше споров вызывает совместимость. Microsoft Edge, что неудивительно, предлагает больше контроля над тем, что Recall фиксирует, включая блокировку определенных сайтов. В других браузерах эта функция отсутствует, что вызывает опасения, что Microsoft подавляет конкуренцию.

Еще одним камнем преткновения является отсутствие прозрачности. Нет никакой информации о том, как браузеры других производителей, например Firefox, могут защищать конфиденциальность пользователей.

Mozilla выразила желание сотрудничать и предложить пользователям больший контроль над их данными, независимо от выбора браузера.