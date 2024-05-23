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Опубликовано 23 мая 2024, 23:42
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Эксперты раскритиковали новую функцию Windows Recall

Она вызывает вопросы по конфиденциальности
Последняя функция для Windows, Recall, вызвала ажиотаж еще до своего официального выхода. Recall делает непрерывные «снимки» экрана, позволяя пользователям прокручивать их назад и взаимодействовать с прошлыми действиями. Несмотря на удобство концепции, она вызывает серьезные опасения по поводу конфиденциальности.
Эксперты раскритиковали новую функцию Windows Recall
© Ferra

Эксперты по безопасности, такие как директор по продуктам Mozilla Стив Тейшейра, опасаются, что Recall фиксирует не только историю посещений, но и конфиденциальные данные. Эти зашифрованные данные представляют собой потенциальную золотую жилу для хакеров.

Еще больше споров вызывает совместимость. Microsoft Edge, что неудивительно, предлагает больше контроля над тем, что Recall фиксирует, включая блокировку определенных сайтов. В других браузерах эта функция отсутствует, что вызывает опасения, что Microsoft подавляет конкуренцию.

Еще одним камнем преткновения является отсутствие прозрачности. Нет никакой информации о том, как браузеры других производителей, например Firefox, могут защищать конфиденциальность пользователей.

Mozilla выразила желание сотрудничать и предложить пользователям больший контроль над их данными, независимо от выбора браузера.

Источник:The Register
Автор:Максим Многословный
Теги:
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#WINDOWS