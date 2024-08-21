Эксперты раскритиковали подход к кибербезопасности на Западе

Согласно отчету, организации, не принимающие эффективных мер по обеспечению кибербезопасности, по сравнению с «хорошо подготовленными коллегами» понесли средние расходы на взлом на 1,76 миллиона долларов. Дара Уорн, генеральный директор INE Security, подчеркивает, что обучение в области кибербезопасности следует рассматривать как «необходимое вложение средств», а не как «дискреционные расходы».

Последствия недостаточного обучения выходят за рамки непосредственных финансовых потерь. Нарушение операционной деятельности и длительные процессы восстановления, как это было в случае с недавней атакой CDK Global, свидетельствуют о том, какой значительный ущерб может нанести недостаточная подготовленность, пишут аналитики.