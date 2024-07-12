Эксперты раскрыли повсеместное использование «темных схем» сервисами с подпиской

Исследование 642 платформ, проведенное ICPEN, показало, что почти 76 процентов из них использовали как минимум одную темную схему, а почти 68 процентов — сразу несколько. К числу распространенных стратегий относится затруднение отключения автоматического продления подписки — такая практика была обнаружена в 81 проценте рассмотренных платформ. Среди других тактик — принудительные действия, когда для выполнения основных функций необходимо предоставить личную информацию.

В то же время в отчете GPEN особое внимание уделяется схемам, связанным с конфиденциальностью, и выясняется, что более 89% исследованных сайтов и приложений используют сложные и запутанные формулировки в своих политиках конфиденциальности. Кроме того, 57% пользователей по умолчанию выбирают наименее защищенные параметры конфиденциальности.

Эти выводы, пишут эксперты, подчеркивают необходимость повышения уровня цифровой грамотности потребителей, чтобы они могли эффективно ориентироваться в подобных обманчивых практиках.