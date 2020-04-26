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Эксперты рассказали, какие приложения стали скачивать россияне во время пандемии
Люди сидят дома и ищут развлечения, не вставая с дивана
Эксперты рассказали, какие приложения стали скачивать россияне во время пандемии. Из-за самоизоляции и карантина люди по всему миру стали больше пользоваться мобильными приложениями.
Как пишет издание «Коммерсант», ссылаясь на отчёт компании AppsFlyer, за период с февраля 2020 года еженедельное число загрузок приложений по всему миру выросло на 28%. Также увеличилась и доходность от покупок в приложениях — на 25%. При этом за последние две недели выручка в США, Китае и России продолжала расти, в то время как во многих европейских странах она снизилась.
В России с начала пандемии увеличилось число загрузок развлекательных стриминговых приложений, приложений для финансовых инвестиций, сервисов доставки еды, приложений для здоровья и фитнеса.