Эксперты рассказали об опасности медицинских приложений

Эксперты сходятся во мнении, что слепо доверять таким приложениям не стоит, ведь они не проходят медицинскую сертификацию. А их разработчики относятся к пользователям далеко не как к «пациентам».

Журналисты приводят исследование 30 приложений, которые якобы помогают людям бросить курить. В итоге выяснилось, что лишь четыре из них базировались на медицинских фактах и проходили исследования эффективности.

Учёные предупреждают: пользователи должны быть аккуратнее, поскольку создать такие приложения может кто угодно. Особенно опасны программы для «поддержания психического здоровья», большинство из которых не имеют под собой научной основы. А издание BBC недавно сообщало, что как минимум три приложения для подсчёта калорий только усугубили пищевые расстройства пользователей.

Технический директор Check Point Software Technologies в России и СНГ также рассказал «Газете.ru», что такие приложения могут быть причиной утечки данных.