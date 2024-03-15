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Приложения
Опубликовано 15 марта 2024, 20:45
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Эксперты считают, что власти США не остановят «машину запретов» на TikTok

Блокировок станет больше
Законопроект, направленный на запрет TikTok, если он не будет продан американской компании, прошел Палату представителей и теперь направляется в Сенат. Хотя в центре внимания находится TikTok, широкие формулировки законопроекта вызывают опасения по поводу возможности широкомасштабных запретов приложений.

Эксперты в области права предупреждают, что определение запрещаемого приложения в законопроекте зависит от в том числе от того, что оно «контролируется иностранным противником». Этот неоднозначный термин может охватывать огромное количество платформ.

Критики, в том числе 65 членов Палаты представителей, проголосовавших против законопроекта, утверждают, что законодательство игнорирует принципы свободы слова и было принято в спешке, без должного рассмотрения.

Законопроект наделяет президента значительными полномочиями по одностороннему запрету приложений с числом пользователей более миллиона, затрагивая даже небольшие платформы. Эти полномочия в сочетании с нечетким определением «иностранного контроля» в законопроекте вызывают возможность непредвиденных последствий.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#приложение
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#TikTok
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#критика
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#приложения
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#сша