Эксперты считают, что власти США не остановят «машину запретов» на TikTok

Эксперты в области права предупреждают, что определение запрещаемого приложения в законопроекте зависит от в том числе от того, что оно «контролируется иностранным противником». Этот неоднозначный термин может охватывать огромное количество платформ.

Критики, в том числе 65 членов Палаты представителей, проголосовавших против законопроекта, утверждают, что законодательство игнорирует принципы свободы слова и было принято в спешке, без должного рассмотрения.

Законопроект наделяет президента значительными полномочиями по одностороннему запрету приложений с числом пользователей более миллиона, затрагивая даже небольшие платформы. Эти полномочия в сочетании с нечетким определением «иностранного контроля» в законопроекте вызывают возможность непредвиденных последствий.