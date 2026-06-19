Приложения
Опубликовано 19 июня 2026, 08:59
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Эксперты так и не поняли, на каком основании в США запретили ИИ Anthropic

Никто не понимает
Американская Anthropic, создающая ИИ-модели, недавно столкнулась с неожиданным приказом от администрации США. Власти потребовали немедленно отключить доступ к двум новейшим моделям ИИ — Fable 5 и Mythos 5 — для всех иностранных граждан. Даже тех, кто находится внутри США. При этом под запрет к использованию должны были попасть и собственные сотрудники компании, которые не являются американцами. Anthropic в ответ пришлось заблокировать эти модели для всех пользователей. И никто не знает, что стало причиной такого требования.
Эксперты так и не поняли, на каком основании в США запретили ИИ Anthropic

© Anthropic

Это первый случай, когда правила «экспортного контроля» использовали для ограничения доступа к ИИ подобным образом. Обычно такие правила Штатов касаются товаров, которые можно перевезти через границу: оружия, оборудования, деталей. Да, позже их распространили на программы, исходные коды и технические данные. Но.

Здесь речь идёт о чат-боте, который работает на серверах компании — пользователи не получают копию модели или её внутренние настройки. Они получают только ответы на свои вопросы.

Эксперты так и не поняли, на каком основании в США запретили ИИ Anthropic

© Anthropic

Правительство не объяснило публично, на каком именно законе основан приказ. В Anthropic заявили, что власти сослались на «полномочия в сфере национальной безопасности» и без деталей. Компания даже отметила, что опасения по поводу «возможного взлома защитных механизмов со стороны групп, связанных с Китаем», не подтвердились — обойти все барьеры безопасности не удалось.

Эксперты, на которых ссылаются СМИ, в замешательстве. Одни говорят, что действующие законы «просто не рассчитаны на такие случаи». Другие отмечают, что власти США пытаются «одновременно и не мешать развитию ИИ, и жёстко контролировать его», но делают это неумело.

Теперь другие компании не знают, как готовиться к подобным требованиям.

Источник:TheVerge
Автор:Максим Многословный
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