Эксперты так и не поняли, на каком основании в США запретили ИИ Anthropic

Это первый случай, когда правила «экспортного контроля» использовали для ограничения доступа к ИИ подобным образом. Обычно такие правила Штатов касаются товаров, которые можно перевезти через границу: оружия, оборудования, деталей. Да, позже их распространили на программы, исходные коды и технические данные. Но.

Здесь речь идёт о чат-боте, который работает на серверах компании — пользователи не получают копию модели или её внутренние настройки. Они получают только ответы на свои вопросы.