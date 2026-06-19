Эксперты так и не поняли, на каком основании в США запретили ИИ Anthropic

Эксперты так и не поняли, на каком основании в США запретили ИИ AnthropicНикто не понимает
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Это первый случай, когда правила «экспортного контроля» использовали для ограничения доступа к ИИ подобным образом. Обычно такие правила Штатов касаются товаров, которые можно перевезти через границу: оружия, оборудования, деталей. Да, позже их распространили на программы, исходные коды и технические данные. Но.
Здесь речь идёт о чат-боте, который работает на серверах компании — пользователи не получают копию модели или её внутренние настройки. Они получают только ответы на свои вопросы.
Правительство не объяснило публично, на каком именно законе основан приказ. В Anthropic заявили, что власти сослались на «полномочия в сфере национальной безопасности» и без деталей. Компания даже отметила, что опасения по поводу «возможного взлома защитных механизмов со стороны групп, связанных с Китаем», не подтвердились — обойти все барьеры безопасности не удалось.
Эксперты, на которых ссылаются СМИ, в замешательстве. Одни говорят, что действующие законы «просто не рассчитаны на такие случаи». Другие отмечают, что власти США пытаются «одновременно и не мешать развитию ИИ, и жёстко контролировать его», но делают это неумело.
Теперь другие компании не знают, как готовиться к подобным требованиям.