Эксперты: торговая война Трампа грозит Интернету расколом

Опубликовано 22 мая 2025, 07:301 мин.
Эксперты: торговая война Трампа грозит Интернету расколомЭксперты предупреждают
Торговая политика Дональда Трампа, направленная на борьбу с дефицитом товаров, может нанести серьёзный удар по цифровой экономике США, считают эксперты Allianz-Trade. Америка зарабатывает сотни миллиардов долларов на цифровых услугах — таких как онлайн-реклама, стриминг, облачные сервисы и платежные платформы. Но эти «невидимые» экспортные доходы не всегда учитываются в традиционной статистике.
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Если США продолжат вводить тарифы, другие страны могут ввести ответные меры, включая налоги или пошлины на цифровые услуги американских компаний, таких как Google и Amazon. Это может привести к тому, что компаниям придётся адаптировать свои сервисы для разных стран — с разными функциями и ценами, что повысит расходы и замедлит развитие.
Эксперты предупреждают: если ситуация ухудшится, может начаться «цифровая война», которая приведёт к фрагментации Интернета — и окончанию эпохи глобальных цифровых платформ.