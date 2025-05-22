Эксперты: торговая война Трампа грозит Интернету расколом

Если США продолжат вводить тарифы, другие страны могут ввести ответные меры, включая налоги или пошлины на цифровые услуги американских компаний, таких как Google и Amazon. Это может привести к тому, что компаниям придётся адаптировать свои сервисы для разных стран — с разными функциями и ценами, что повысит расходы и замедлит развитие.

Эксперты предупреждают: если ситуация ухудшится, может начаться «цифровая война», которая приведёт к фрагментации Интернета — и окончанию эпохи глобальных цифровых платформ.