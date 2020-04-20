Эксперты заявили, что каждое второе банковское приложение не защищено от кражи средств

Такими выводами делятся специалисты компании Positive Technologies. Они провели исследование, в котором участвовали 14 мобильных приложений для Android и iOS. Сообщается, что приложения были скачаны более 500 000 раз.

Эксперты заявили, что в 13 приложениях для пользователей возможен доступ к их персональным данным. А 76% найденных уязвимостей могут быть использованы преступниками без физического доступа к устройству.

В целом, специалисты заявили, что ни одно из проверенных ими банковских приложений не имеет приемлемого уровня защищённости. Через каждое второе приложение можно проводить мошеннические операции и красть средства.

Эксперты советуют установить пин-код для разблокировки устройства (это на случай, если телефон попадёт в руки злоумышленников), а также никогда не переходить по ссылкам от незнакомцев в СМС и мессенджерах.