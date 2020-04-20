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Приложения
Сегодня 14:58

Эксперты заявили, что каждое второе банковское приложение не защищено от кражи средств

Имеются уязвимости
Эксперты заявили, что каждое второе банковское приложение не защищено от кражи средств. Приложения имеют уязвимости, которыми могут воспользоваться преступники.

Такими выводами делятся специалисты компании Positive Technologies. Они провели исследование, в котором участвовали 14 мобильных приложений для Android и iOS. Сообщается, что приложения были скачаны более 500 000 раз.

Эксперты заявили, что в 13 приложениях для пользователей возможен доступ к их персональным данным. А 76% найденных уязвимостей могут быть использованы преступниками без физического доступа к устройству.

В целом, специалисты заявили, что ни одно из проверенных ими банковских приложений не имеет приемлемого уровня защищённости. Через каждое второе приложение можно проводить мошеннические операции и красть средства.

Эксперты советуют установить пин-код для разблокировки устройства (это на случай, если телефон попадёт в руки злоумышленников), а также никогда не переходить по ссылкам от незнакомцев в СМС и мессенджерах.

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