Экстремисткая Meta* готова заменить вам App Store

Компания подтвердила свои планы по преобразованию приложения Facebook* в замену App Store, позволяя разработчикам распространять свои приложения непосредственно через платформу.

Этот шаг происходит в то время, когда Meta* пытается справиться с проблемами, возникшими в связи с мерами Apple по защите конфиденциальности, которые повлияли на модель доходов компании, основанную на рекламе.

Предлагая приложения непосредственно через Facebook*, компания стремится увеличить количество пользователей своей платформы.

Реализация нового закона ожидается к весне 2024 года и заставит Apple разрешить установку приложений за пределами App Store.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена