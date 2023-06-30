Экстремисткая Meta* готова заменить вам App Store

Экстремисткая Meta* готова заменить вам App StoreВ попытках вернуть ушедшую аудиторию
Парламент Европейского Союза принял Закон о цифровых рынках - новое антимонопольное законодательство, которое будет иметь значительные последствия для таких технологических гигантов, как Apple, которой придется разрешить установку приложений на iPhone из сторонних источников. Одна из компаний, особенно заинтересованных в этом развитии событий, - Meta*.
Компания подтвердила свои планы по преобразованию приложения Facebook* в замену App Store, позволяя разработчикам распространять свои приложения непосредственно через платформу.
Этот шаг происходит в то время, когда Meta* пытается справиться с проблемами, возникшими в связи с мерами Apple по защите конфиденциальности, которые повлияли на модель доходов компании, основанную на рекламе.
Предлагая приложения непосредственно через Facebook*, компания стремится увеличить количество пользователей своей платформы.
Реализация нового закона ожидается к весне 2024 года и заставит Apple разрешить установку приложений за пределами App Store.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена