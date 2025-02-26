ElevenLabs начала публиковать написанные и озвученные ИИ аудиокниги

Платформа предлагает более доступный способ создания аудиокниг, для которых обычно требуется дорогостоящая студийная запись. ElevenLabs стремится конкурировать с Audible, утверждая, что предлагает авторам более высокие ставки роялти. Писатели получают 1,10 доллара, если слушатели прослушивают книгу не менее 11 минут.

Во время тестирования пользователи тратили в среднем 19 минут на прослушивание книг в приложении. В настоящее время выплаты доступны только в США для англоязычных книг, но компания планирует расширить список поддерживаемых языков до 32.

ElevenLabs также планирует запустить торговую площадку, где авторы смогут продавать свой контент.

Сервис для слушателей доступен по платным тарифным планам от 11 долларов в месяц.