ElevenLabs создаст официальный ИИ-клон голоса Мэттью МакКонахи

С помощью ИИ-голоса МакКонахи компания планирует переводить его слова на испанский язык в аудиоформате. Стоит, однако, отметить, что актёр является инвестором ElevenLabs.

Кроме того, компания запускает маркетплейс, где бренды смогут использовать “авторизованные ИИ-голоса знаменитостей”. В списке пока доступны не только Кейн и МакКонахи, но и Лайза Миннелли и Майя Энджелоу.