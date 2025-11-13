ElevenLabs создаст официальный ИИ-клон голоса Мэттью МакКонахи

Опубликовано 13 ноября 2025, 19:301 мин.
ElevenLabs создаст официальный ИИ-клон голоса Мэттью МакКонахиElevenLabs будет создавать ИИ-голоса знаменитостей
ElevenLabs заключила соглашения с актёрами Майклом Кейном и Мэттью МакКонахи для копирования их голосов с помощью искусственного интеллекта. Как отмечают СМИ, несмотря на то, что Голливуд настороженно относится к ИИ из-за авторских прав, некоторые артисты начинают “открываться” новым технологиям.
© Ferra.ru
С помощью ИИ-голоса МакКонахи компания планирует переводить его слова на испанский язык в аудиоформате. Стоит, однако, отметить, что актёр является инвестором ElevenLabs.
Кроме того, компания запускает маркетплейс, где бренды смогут использовать “авторизованные ИИ-голоса знаменитостей”. В списке пока доступны не только Кейн и МакКонахи, но и Лайза Миннелли и Майя Энджелоу.