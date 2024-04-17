Эмулятор NES на iOS удалился сам спустя пару дней из-за страха перед Nintendo

Как оказалось, разработчик Bimmy сам удалил приложение «из страха», говорится в сообщении на форумах MacRumors. Разработчик уточнил, что беспокойство росло в течение дня, несмотря на отсутствие давления со стороны Apple (совсем недавно другой эмулятор — iGBA — был удален из магазина из-за нарушения авторских прав).

Эта новость особенно удручает, поскольку Bimmy, описанный как эмулятор с открытым исходным кодом, «без рекламы или отслеживания любого рода», казался более перспективным вариантом по сравнению с требовательным к данным и напичканным рекламой iGBA.

Опасения разработчиков вполне понятны. В последнее время Nintendo ужесточила контроль над эмуляторами, в результате чего приложение Yuzu было закрыто после судебного иска, а команда разработчиков эмулятора Dolphin удалила свой проект из Steam после неоднозначной юридической угрозы. Кроме того, GitLab удалил форк Suyu из Yuzu из-за письма Nintendo.

В такой атмосфере страха перед судебными исками Nintendo трудно винить разработчика Bimmy за то, что он «струсил».