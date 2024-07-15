Эмулятор Nintendo Delta получил долгожданную поддержку iPad

Среди заметных улучшений — улучшенная совместимость с играми Nintendo DS, новые скины, жесты для кнопок меню и обновленный логотип после судебного разбирательства с Adobe..

Тем не менее, разработчики Delta предупреждают пользователей, советуя сохранять игровой прогресс перед обновлением до версии 1.6, чтобы избежать потери данных. Чтобы помочь пользователям с переносом сохранений, команда Delta представила Delta Legacy — приложение-компаньон с подробными инструкциями, доступными на их сайте.

Обновление доступно как в App Store, так и в AltStore PAL.