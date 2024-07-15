Эмулятор Nintendo Delta получил долгожданную поддержку iPad

Опубликовано 15 июля 2024, 06:45
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Эмулятор Nintendo Delta получил долгожданную поддержку iPadИ расширенные возможности
В версии 1.6 эмулятора Delta наконец-то появилась полная поддержка iPad. Разработанное Райли Тестутом, последнее обновление не только оптимизирует Delta для iPad, но и обеспечивает «плавный переход» между iPhone и iPad.
Среди заметных улучшений — улучшенная совместимость с играми Nintendo DS, новые скины, жесты для кнопок меню и обновленный логотип после судебного разбирательства с Adobe..
Тем не менее, разработчики Delta предупреждают пользователей, советуя сохранять игровой прогресс перед обновлением до версии 1.6, чтобы избежать потери данных. Чтобы помочь пользователям с переносом сохранений, команда Delta представила Delta Legacy — приложение-компаньон с подробными инструкциями, доступными на их сайте.
Обновление доступно как в App Store, так и в AltStore PAL.