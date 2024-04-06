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Приложения
Опубликовано 06 апреля 2024, 11:18
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Эмуляторы ретро-игр стали доступны в App Store

Apple повернулась к ним лицом
Apple объявила о существенном обновлении правил App Store, впервые разрешив эмуляторы ретро-игр. Это решение последовало за годами строгих правил, которые запрещали подобные приложения, и потенциально устраняет опасения, высказанные в недавних антимонопольных исках против компании.
Эмуляторы ретро-игр стали доступны в App Store
© Ferra

Ранее пользователи iPhone, жаждущие ностальгии, были вынуждены прибегать к джейлбрейку своих устройств, чтобы получить доступ к эмуляторам ретро-игр. Это ставило Apple в невыгодное положение по сравнению с Android, где эмуляторы уже давно доступны.

Новая политика дает разработчикам популярных консольных эмуляторов вроде MAME или SNES9x проблеск надежды на то, что их творения появятся в App Store. Однако Apple подчеркивает, что загружаемые игры, предлагаемые через эти эмуляторы, должны соответствовать законам об авторском праве.

Это изменение совпадает с недавним решением Apple разрешить облачные игровые сервисы, такие как Xbox Cloud Gaming и GeForce Now, в App Store. Похоже, Apple реагирует на давление со стороны антимонопольного иска правительства США, которое обвиняет ее в подавлении конкуренции в сфере мобильных игр.

Аналогичным образом Apple идет на уступки в ЕС.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#игры
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#ретро
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#APP STORE
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#Apple