Энергосберегающий режим и другое: вышло обновление Telegram

Теперь можно отключить анимацию и другие визуальные эффекты Telegram, чтобы не нагружать смартфон. Это улучшит автономность и повысит производительность на старых устройствах. Режим энергосбережения можно настроить на автоматическое включение при достижении определённого процента заряда батареи.

Кроме того, разработчики добавили больше опций в изменение скорости воспроизведения видео, голосовых сообщений и кружков. Можно выбрать любую скорость от 0,2x до 2,5x. В групповых чатах теперь видно время, когда ваши сообщения были прочитаны каждым человеком.

Также, как обычно, добавились новые анимированные эмодзи и реакции.