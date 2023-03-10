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12:43, 10 марта 2023
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Энергосберегающий режим и другое: вышло обновление Telegram

Полезные функции

Для Telegram вышло обновление. Оно приносит новый режим энергосбережения, оптимизирует мессенджер для дешёвых Android-смартфонов и др.

Энергосберегающий режим и другое: вышло обновление Telegram

Фото: Telegram

Теперь можно отключить анимацию и другие визуальные эффекты Telegram, чтобы не нагружать смартфон. Это улучшит автономность и повысит производительность на старых устройствах. Режим энергосбережения можно настроить на автоматическое включение при достижении определённого процента заряда батареи.

Кроме того, разработчики добавили больше опций в изменение скорости воспроизведения видео, голосовых сообщений и кружков. Можно выбрать любую скорость от 0,2x до 2,5x. В групповых чатах теперь видно время, когда ваши сообщения были прочитаны каждым человеком.

Также, как обычно, добавились новые анимированные эмодзи и реакции.

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