Энтузиаст создал «ИИ-путеводитель» по греческим государственным данным

Работающий на базе данных с data.gov.gr, OpenData Explorer GPT должен, по замыслу автора, изменить подход к поиску информации, предлагая удобный шлюз для доступа к правительственным, местным и общественным данным. Если вы журналист, студент или просто любопытный, эта модель для ChatGPT, обещает упростить ваши поиски.

OpenData Explorer GPT охватывает все: от образования и окружающей среды до здравоохранения, транспорта и преступности. Переводя необработанные данные на естественный язык, он стремится к демократизации информации, повышению прозрачности и подотчетности.

Хотя в настоящее время GPT фокусируется на греческих открытых данных, планируется интегрировать наборы данных из других стран, чтобы обеспечить глобальную перспективу. Пользователям автор напоминает о необходимости проверять точность ответов, учитывая, что это только зарождающаяся технология.