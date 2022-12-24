Энтузиаст успешно запустил эмуляцию системы от первого iPhone

Мартин де Вос использовал множество методов обратной разработки для эмуляции самой первой версии iPhone OS, выпущенной для iPod touch первого поколения в 2007 году, после запуска iPhone. Работа над проектом заняла более года, поскольку разработчику пришлось выяснить, как смоделировать такие вещи, как поддержка мультитач и другие аппаратные компоненты.

В своем блоге де Вос объясняет, что самой сложной частью была эмуляция аппаратных компонентов iPod touch. Именно поэтому разработчик решил эмулировать первую сборку iPhone OS, созданную для iPod, а не для iPhone, поскольку для работы версии для iPhone потребовалось бы эмулировать еще больше компонентов.

В то же время де Вос выбрал iPhone OS 1.0 из-за того, что в этой версии гораздо меньше механизмов безопасности, чем в более современных версиях операционной системы.

Интересно, что проект стал реальностью только благодаря OpeniBoot - реализации загрузчика Apple с открытым исходным кодом. Проект давно прекращен, но он позволял пользователям делать такие вещи, как установка Android на первые поколения iPhone и iPod touch.

Несмотря на несколько ошибок, конечный проект кажется вполне функциональным, и iPhone OS 1.0 была успешно эмулирована с помощью QEMU - платформы виртуализации с открытым исходным кодом.

Система полностью управляема с помощью мыши и клавиатуры, а большинство предустановленных приложений работают.