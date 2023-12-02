Энтузиасту надоели мошенники и он создал ИИ-инструмент для борьбы с ними

Энтузиасту надоели мошенники и он создал ИИ-инструмент для борьбы с нимиИнтервью с создателем Sentrii
В эксклюзивном интервью Кеннард, создатель Sentrii, рассказал о своей технологии, которая принесла ему победу на хакатоне Crypto.com. Вдохновение? Личные столкновения с фишинговыми аферами, которые привели Кеннарда и его команду к созданию Sentrii - мощного веб-расширения, управляемого искусственным интеллектом и предназначенного для борьбы с цифровыми аферами во вселенной Web3.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Сложная технология Sentrii сканирует веб-сайты, смарт-контракты и транзакции криптокошельков, присваивая им балл доверия для обеспечения надежной защиты.
Кеннард утверждает, что Sentrii - это идеальный инструмент для борьбы с мошенничеством, не зависящий от источника обмана, будь то неправильное использование «проверенного» значка, фишинг с помощью airdrop или мошеннические токены, продвигаемые KOL.
По мере развития Web3 Кеннард предполагает, что ИИ будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности, а Sentrii - ведущую.
Победа в хакатоне Crypto.com стала важной вехой, подтолкнувшей команду Sentrii к совершенствованию и масштабированию своего решения. Пользователям, осваивающим пространство Web3, Кеннард советует сочетать такие инструменты искусственного интеллекта, как Sentrii, со здравым смыслом: будьте информированы, практикуйте безопасный просмотр сайтов и всегда ставьте под сомнение слишком хорошие, чтобы быть правдой, возможности.