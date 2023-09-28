Epic Games попросил Верховный суд пересмотреть антимонопольное решение по Apple

Тогда Epic утверждала, что ограничения Apple на использование сторонних платежных систем в App Store нарушают калифорнийский закон о недобросовестной конкуренции. Хотя Девятый окружной апелляционный суд признал, что практика Apple имела «антиконкурентный эффект», она не соответствовала порогу антимонопольного дела.

Если Верховный суд примет решение в пользу Epic, это может иметь значительные финансовые последствия для Apple, поскольку в настоящее время компания получает процент от всех покупок в App Store, который может достигать 30%.

Судебные тяжбы Epic продолжаются, а Fortnite по-прежнему недоступна в App Store после того, как Apple запретила ее в августе 2020 года. Epic также ведет аналогичный судебный спор с Google по поводу политики магазина Play Store.