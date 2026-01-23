Epic и Google заключили тайную сделку на $800 млн

Согласно данным, озвученным в суде, сделка предполагает совместную разработку продуктов и маркетинг. Epic будет помогать Google продвигать платформу Android, а Google, в свою очередь, шире использовать игровой движок Unreal Engine. Одна из частей соглашения включает обязательство Epic потратить $800 миллионов в течение шести лет на услуги Google.

Глава Epic Тим Суини подтвердил существование сделки, но подчеркнул, что она «не даёт Epic Games Store никаких особых преимуществ в магазине приложений Google». Он также заявил, что не видит «ничего предосудительного» в том, что Epic платит Google за возможность усилить конкуренцию на Android.

Судья задался вопросом, не является ли это соглашение скрытым обменом, из-за которого Epic смягчила свои требования к Google.