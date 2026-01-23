Приложения
Epic и Google заключили тайную сделку на $800 млн

На фоне мирового соглашения
В ходе судебного слушания в США, как пишут СМИ, компании Epic Games и Google заключили крупную коммерческую сделку на фоне своего мирового соглашения по антимонопольному спору. Судья выразил обеспокоенность, что это партнёрство «могло повлиять на готовность Epic бороться за более выгодные условия для всех разработчиков».
Согласно данным, озвученным в суде, сделка предполагает совместную разработку продуктов и маркетинг. Epic будет помогать Google продвигать платформу Android, а Google, в свою очередь, шире использовать игровой движок Unreal Engine. Одна из частей соглашения включает обязательство Epic потратить $800 миллионов в течение шести лет на услуги Google.

Глава Epic Тим Суини подтвердил существование сделки, но подчеркнул, что она «не даёт Epic Games Store никаких особых преимуществ в магазине приложений Google». Он также заявил, что не видит «ничего предосудительного» в том, что Epic платит Google за возможность усилить конкуренцию на Android.

Судья задался вопросом, не является ли это соглашение скрытым обменом, из-за которого Epic смягчила свои требования к Google.

