Эра бесплатного кода подходит к концу: эксперт предсказал его будущее

Его опасения реальны. GPL, некогда служившая защитой свободы программного обеспечения, кажется, изобилует лазейками, которыми пользуются такие корпорации, как Red Hat, ныне находящаяся под зонтиком IBM. Открытый исходный код, предназначенный для расширения прав и возможностей людей, слишком часто служит технологической элите, оставляя обычных пользователей в пыли, считает эксперт. Экосистемы iOS и Android, построенные на основе открытого исходного кода, являются примером этого однобокого уравнения.

Концепция Перенса для Post-Open направлена на устранение этого дисбаланса. Он представляет себе систему, в которой:

- Корпорации платят свою справедливую долю: единая, упорядоченная лицензия заменяет нынешнюю лоскутную систему, обеспечивая финансовый вклад компаний в разработчиков, чей труд приносит им прибыль.

- Удобное программное обеспечение для всех: платные разработчики, освобожденные от финансовых проблем, смогут сосредоточиться на создании интуитивно понятных приложений для обычных людей, а не только для тех, кто хорошо разбирается в технологиях.

- Прозрачность и справедливость: вклад оценивается и вознаграждается прозрачно, что позволяет избежать разветвления и фрагментации.

Существует множество проблем, начиная с поиска подходящей организации для управления выплатами и заканчивая обеспечением достаточного уровня вовлеченности разработчиков. Но Перенс не теряет оптимизма. Он указывает на такие компании, как Merico, чьи инструменты отслеживают вклад в GitHub, как на потенциальные строительные блоки для этой амбициозной концепции.