ЕС дал Марку Цукербергу сутки, чтобы отреагировать на дезинформацию в Instagram*

Закон ЕС о цифровых услугах (DSA) требует от компаний, работающих в социальных сетях, таких как Meta*, активного модерирования и удаления незаконного и вредоносного контента. Хотя Бретон отметил некоторые меры, принятые Meta* в определенных областях, он выразил обеспокоенность по поводу фальсификаций и манипуляций с контентом, которые могут повлиять на мнение людей. Бретон потребовал от Цукерберга незамедлительно связаться с группой уполномоченного по правам человека относительно мер, принимаемых для борьбы с фальсификациями и дезинформацией.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена