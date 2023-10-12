ЕС дал Марку Цукербергу сутки, чтобы отреагировать на дезинформацию в Instagram*Илону Маску отправили такое же письмо
Тьерри Бретон, комиссар Европейского союза по регулированию, направил генеральному директору компании Meta* Марку Цукербергу строгое письмо, в котором дал ему 24 часа на ответ. В письме отмечаются некоторые необходимые улучшения в системе модерации контента и выражается озабоченность по поводу дезинформации, включая дипфейки, на социальных платформах компании в контексте конфликта между Израилем и ХАМАСом.
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Закон ЕС о цифровых услугах (DSA) требует от компаний, работающих в социальных сетях, таких как Meta*, активного модерирования и удаления незаконного и вредоносного контента. Хотя Бретон отметил некоторые меры, принятые Meta* в определенных областях, он выразил обеспокоенность по поводу фальсификаций и манипуляций с контентом, которые могут повлиять на мнение людей. Бретон потребовал от Цукерберга незамедлительно связаться с группой уполномоченного по правам человека относительно мер, принимаемых для борьбы с фальсификациями и дезинформацией.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена