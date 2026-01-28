ЕС начал расследование против ИИ Маска из-за генерации интимных фото

Расследование ведётся в рамках закона ЕС о цифровых услугах, который «обязывает крупные интернет-платформы бороться с вредоносным контентом». Вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен назвала подобные дипфейки «насильственной и неприемлемой формой унижения».

Проблема привлекла внимание в декабре, когда пользователи экс-Twitter обнаружили, что Grok может «раздевать» любых людей с фотографий.

Это уже не первая проверка платформы: подобные расследования начаты в Великобритании, Калифорнии и Бразилии. Несколько стран в Азии даже временно блокировали Grok.

Компания пообещала усилить меры безопасности.