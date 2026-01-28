ЕС начал расследование против ИИ Маска из-за генерации интимных фото

Опубликовано 28 января 2026, 10:591 мин.
ЕС начал расследование против ИИ Маска из-за генерации интимных фотоGrok под прицелом
Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении соцсети X и в частности её ИИ-чатбота Grok. Причиной стала возможность создавать «сексуализированные» дипфейки реальных людей.
© Ferra.ru
Расследование ведётся в рамках закона ЕС о цифровых услугах, который «обязывает крупные интернет-платформы бороться с вредоносным контентом». Вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен назвала подобные дипфейки «насильственной и неприемлемой формой унижения».
Проблема привлекла внимание в декабре, когда пользователи экс-Twitter обнаружили, что Grok может «раздевать» любых людей с фотографий.
Это уже не первая проверка платформы: подобные расследования начаты в Великобритании, Калифорнии и Бразилии. Несколько стран в Азии даже временно блокировали Grok.
Компания пообещала усилить меры безопасности.