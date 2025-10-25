ЕС обвинил Meta* и TikTok в ограничении исследователей

Кроме того, Meta* нарушает правила по упрощению подачи жалоб на незаконный контент. По данным комиссии, платформы создают лишние шаги и используют «элементы дизайна», которые «сбивают с толку и мешают пользователям сообщать о нарушениях». Также система апелляций не позволяет пользователям «полноценно объяснять свою позицию» и предоставлять доказательства, ограничивая «эффективность процесса».

TikTok заявил, что предоставил доступ к данным почти 1 000 исследовательских команд, но отметил конфликт между требованиями DSA и GDPR и попросил разъяснений. Meta*, в свою очередь, утверждает, что уже внесла изменения в инструменты и процессы для соответствия DSA и продолжает переговоры с комиссией.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена