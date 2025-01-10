ЕС оштрафовал сам себя за нарушение законов о защите данных

Опубликовано 10 января 2025, 10:301 мин.
ЕС оштрафовал сам себя за нарушение законов о защите данныхЕвросоюз оштрафован за нарушение собственных законов о защите данных
Европейский союз впервые был оштрафован за нарушение собственного Общего регламента по защите данных (GDPR). Нарушение произошло, когда гражданин Германии воспользовался опцией «Войти с помощью *Facebook» для регистрации на конференции.
Данные, включая устройство, браузер и IP-адрес пользователя, были переданы через Amazon Web Services и оказались на серверах *Meta Platforms в США без «надлежащих гарантий», что нарушило правила GDPR.
Суд постановил, что ЕС не соблюдает правила конфиденциальности, и штраф в размере 400 евро был присужден лицу, подавшему иск.
GDPR, направленный на защиту персональных данных и предоставление пользователям большего контроля над своей информацией, привел к значительным штрафам для таких компаний, как *Meta и Amazon.
Однако его влияние на сокращение практики слежки было признано экспертами «сомнительным».
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена