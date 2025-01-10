ЕС оштрафовал сам себя за нарушение законов о защите данных

Данные, включая устройство, браузер и IP-адрес пользователя, были переданы через Amazon Web Services и оказались на серверах *Meta Platforms в США без «надлежащих гарантий», что нарушило правила GDPR.

Суд постановил, что ЕС не соблюдает правила конфиденциальности, и штраф в размере 400 евро был присужден лицу, подавшему иск.

GDPR, направленный на защиту персональных данных и предоставление пользователям большего контроля над своей информацией, привел к значительным штрафам для таких компаний, как *Meta и Amazon.

Однако его влияние на сокращение практики слежки было признано экспертами «сомнительным».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена