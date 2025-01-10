Приложения
Опубликовано 10 января 2025, 10:30
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ЕС оштрафовал сам себя за нарушение законов о защите данных

Евросоюз оштрафован за нарушение собственных законов о защите данных
Европейский союз впервые был оштрафован за нарушение собственного Общего регламента по защите данных (GDPR). Нарушение произошло, когда гражданин Германии воспользовался опцией «Войти с помощью *Facebook» для регистрации на конференции.
ЕС оштрафовал сам себя за нарушение законов о защите данных
© Ferra

Данные, включая устройство, браузер и IP-адрес пользователя, были переданы через Amazon Web Services и оказались на серверах *Meta Platforms в США без «надлежащих гарантий», что нарушило правила GDPR.

Суд постановил, что ЕС не соблюдает правила конфиденциальности, и штраф в размере 400 евро был присужден лицу, подавшему иск.

GDPR, направленный на защиту персональных данных и предоставление пользователям большего контроля над своей информацией, привел к значительным штрафам для таких компаний, как *Meta и Amazon.

Однако его влияние на сокращение практики слежки было признано экспертами «сомнительным».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:Curia
Автор:Максим Многословный
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