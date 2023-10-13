ЕС решил жестче следить за Telegram: новые правила

Учитывая широкое распространение Telegram в мире, Еврокомиссия стремится назначить уполномоченное лицо для контроля за контентом на платформе.

Хотя Дуров, основатель Telegram, пока не ответил на запрос и не прокомментировал эту новость, требование направлено на то, чтобы законный представитель мог решать любые нормативные и правовые вопросы в соответствии с европейскими правилами.

Telegram завоевал популярность не только среди русскоязычных пользователей, но и среди пользователей по всему миру, что заставляет задуматься о контроле контента и соблюдении нормативных требований в международном масштабе.