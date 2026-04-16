ЕС запустит приложение для проверки возраста в Интернете

Опубликовано 16 апреля 2026, 11:25
ЕС запустит приложение для проверки возраста в ИнтернетеШансы стать «мировым стандартом»
Евросоюз объявил о скором запуске приложения, которое позволит подтверждать возраст в интернете. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила его с «проверкой удостоверения при покупке алкоголя».
Приложение «будет полностью анонимным», работает на «любых устройствах» и «создано по образцу ковид-сертификатов ЕС», которые позже переняла Всемирная организация здравоохранения. Код программы сделают открытым.
Несколько стран, включая Ирландию, Испанию и Францию, уже готовы использовать это решение.
«У компаний больше нет оправданий. Ноль терпимости к тем, кто не уважает права детей», — подытожила Фон дер Ляйен.