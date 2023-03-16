Еще один компьютерный браузер со встроенным VPN: что он умеет

Еще один компьютерный браузер со встроенным VPN: что он умеетПравда, не за бесплатно
Веб-браузер Brave, ориентированный на конфиденциальность добавил в свою компьютерную версию функцию, доступную ранее лишь в мобильной версии браузера. Как не сложно догадаться, теперь Brave имеет встроенный Firewall и VPN.
Фото: Brave
Firewall браузера блокирует трекеры на каждой веб-странице, а VPN, как заявляет сама Brave, очень прост и легок в настройке.
Что же он может:
Маскировка вашего IP-адреса
Изменить ваше “местоположение” в Интернете
Предотвратить слежку провайдера за вашей деятельностью
Защитить интернет-трафик в приложениях за пределами браузера Brave.
А, ну да, еще Brave с функциями Firewall и VPN работает со скоростью до 500 Мбит/с.
К сожалению, все эти приятные функции работают по по подписке, которая обойдется вам в $9,99 в месяц или $99,99 в год.