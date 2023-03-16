Еще один компьютерный браузер со встроенным VPN: что он умеет

Firewall браузера блокирует трекеры на каждой веб-странице, а VPN, как заявляет сама Brave, очень прост и легок в настройке.

Что же он может:

Маскировка вашего IP-адреса

Изменить ваше “местоположение” в Интернете

Предотвратить слежку провайдера за вашей деятельностью

Защитить интернет-трафик в приложениях за пределами браузера Brave.

А, ну да, еще Brave с функциями Firewall и VPN работает со скоростью до 500 Мбит/с.

К сожалению, все эти приятные функции работают по по подписке, которая обойдется вам в $9,99 в месяц или $99,99 в год.