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12:25, 16 марта 2023
1 мин.

Еще один компьютерный браузер со встроенным VPN: что он умеет

Правда, не за бесплатно

Веб-браузер Brave, ориентированный на конфиденциальность добавил в свою компьютерную версию функцию, доступную ранее лишь в мобильной версии браузера. Как не сложно догадаться, теперь Brave имеет встроенный Firewall и VPN.

Еще один компьютерный браузер со встроенным VPN: что он умеет

Фото: Brave

Firewall браузера блокирует трекеры на каждой веб-странице, а VPN, как заявляет сама Brave, очень прост и легок в настройке.

Что же он может:

  • Маскировка вашего IP-адреса

  • Изменить ваше “местоположение” в Интернете

  • Предотвратить слежку провайдера за вашей деятельностью

  • Защитить интернет-трафик в приложениях за пределами браузера Brave.

А, ну да, еще Brave с функциями Firewall и VPN работает со скоростью до 500 Мбит/с.

К сожалению, все эти приятные функции работают по по подписке, которая обойдется вам в $9,99 в месяц или $99,99 в год.

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