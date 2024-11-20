Ещё функция, которая вам вряд ли нужна: панели задач Windows 11 дадут «спутников»

Эти «спутники» будут отображать данные из Microsoft 365 Graph прямо на панели задач. Хотя Microsoft пока не раскрыла все подробности, концепция напоминает интеграцию приложения Phone Link, представленную в обновлении Windows 11 24H2. Тогда пользователи получили возможность видеть недавние сообщения, звонки и уровень заряда телефона из бокового меню у кнопки «Пуск».

На мероприятии Ignite была показана панель контактов, схожая с ранней интеграцией Teams в панель задач. Пока неизвестно, смогут ли сторонние разработчики создавать аналогичные интеграции.

Дополнительные подробности ожидаются в ходе доработки функции.