Опубликовано 20 ноября 2024, 15:001 мин.
Ещё функция, которая вам вряд ли нужна: панели задач Windows 11 дадут «спутников»Microsoft 365 Companions
Microsoft дополнит панель задач Windows 11 новой функцией под названием Microsoft 365 Companions, которая обеспечит мгновенный доступ к таким местам вашего ПК, как контакты, файлы и события в календаре. Об этом сообщил руководитель Windows Паван Давулури на конференции Microsoft Ignite 2024.
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Эти «спутники» будут отображать данные из Microsoft 365 Graph прямо на панели задач. Хотя Microsoft пока не раскрыла все подробности, концепция напоминает интеграцию приложения Phone Link, представленную в обновлении Windows 11 24H2. Тогда пользователи получили возможность видеть недавние сообщения, звонки и уровень заряда телефона из бокового меню у кнопки «Пуск».
На мероприятии Ignite была показана панель контактов, схожая с ранней интеграцией Teams в панель задач. Пока неизвестно, смогут ли сторонние разработчики создавать аналогичные интеграции.
Дополнительные подробности ожидаются в ходе доработки функции.