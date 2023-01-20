Ещё один банк предложил установку приложения на iPhone в отделениях

После 24 февраля 2022 года Apple удалила из App Store приложения российских банков. Теперь они нашли способ установки приложений на iPhone.

Сейчас МКБ предлагает установку приложений в отделениях «Нева Тауэрс» в «Москва-сити» и в офисе на Цветном бульваре. До конца первого квартала обещает расширить сервис на все отделения банка.

МКБ утверждает, что самостоятельно разработал программное обеспечение для услуги. ﻿Установка «МКБ Онлайн» (версия 3.56.1) происходит в присутствии пользователя с ноутбука банка. Если на телефоне уже установлено мобильное приложения версии ниже 3.56.1, то можно будет его обновить.