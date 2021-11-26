Ещё один сервис «украл» идею TikTok

Приложения
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Ещё один сервис «украл» идею TikTokСколько можно
Непрерывная лента с видеороликами TikTok не даёт покоя многим сервисам. Аналогичные функции уже добавили Netflix и YouTube. Теперь мода докатилась и до Spotify. Сообщается, что сервис потоковой передачи музыки тестирует функцию, которая показывает поток вертикальных видео.
Эта функция называется Discover. Она доступна в виде новой вкладки в пользовательском интерфейсе приложения. Пока опцию лишь тестируют. Музыканты и исполнители смогут публиковать там вертикальные видео, чтобы привлечь слушателей. Пользователи могут смахивать ролики, чтобы переключать их, и нажимать кнопку с сердечком, чтобы лайкать понравившиеся клипы.
Spotify примет решение о полноценном развёртывании функции Discover по результатам теста.
Стоит отметить, что Spotify не стесняется заимствовать идеи у других сервисов. Недавно он запустил Greenroom, конкурента Clubhouse.
Источник: GSMArena