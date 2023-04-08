Ещё одна функция из Telegram: WhatsApp внедрит каналы

15:35, 08 апреля 2023
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Ещё одна функция из Telegram: WhatsApp внедрит каналыМессенджеры становятся всё более похожими
Портал WABetaInfo выяснил, что WhatsApp тестирует новую функцию для своей бета-версии для Android, которая называется «каналы».
Фото: Unsplash
Это инструмент для распространения информации от одного к многим. По сути, каналы в WhatsApp будут работать так же, как Telegram-каналы. Они будут доступны в отдельном разделе вкладки «Обновления», которая раньше называлась «Статус».
Каналы будут приватными, то есть номера телефонов и информация о пользователях, подписавшихся на них, будут скрыты. Однако сообщения в каналах не будут зашифрованы с помощью технологии end-to-end.
Пока неизвестно, когда WhatsApp запустит функцию каналов для всех пользователей. Предполагается, что это произойдет в ближайшее время.