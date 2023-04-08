Ещё одна функция из Telegram: WhatsApp внедрит каналы

Это инструмент для распространения информации от одного к многим. По сути, каналы в WhatsApp будут работать так же, как Telegram-каналы. Они будут доступны в отдельном разделе вкладки «Обновления», которая раньше называлась «Статус».

Каналы будут приватными, то есть номера телефонов и информация о пользователях, подписавшихся на них, будут скрыты. Однако сообщения в каналах не будут зашифрованы с помощью технологии end-to-end.

Пока неизвестно, когда WhatsApp запустит функцию каналов для всех пользователей. Предполагается, что это произойдет в ближайшее время.