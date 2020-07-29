Ещё одна страна захотела запретить китайский TikTok

Как сообщают СМИ, группа законодателей из Японии работают над идеей заблокировать TikTok и другие приложения китайских издателей в стране. Авторы проекта говорят о том, что эти сервисы могут быть небезопасны с точки зрения сохранности данных. Якобы есть вероятность, что информация японских пользователей в конце концов окажется в руках у китайских властей. Законодатели представят проект японскому правительству к сентябрю 2020 года.

Стоит отметить, что недавно стало известно о запрете 59 китайских приложений в Индии.