Если это раздражало: поисковик DuckDuckGo начал блокировать всплывающие окна входа в аккаунт Google

Если это раздражало: поисковик DuckDuckGo начал блокировать всплывающие окна входа в аккаунт GoogleСчитает это небезопасным
Поисковая система, ориентированная на конфиденциальность, DuckDuckGo теперь блокируют всплывающие окна входа в аккаунт Google. Компания называет их раздражающими, а также считает угрозой конфиденциальности для своих пользователей.
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DuckDuckGo объявила, что все её приложения и браузерные расширения для Chrome, Firefox, Brave и Microsoft Edge теперь будут активно блокировать запросы входа в систему Google, отображаемые на сайтах. Google заявляет, что данные оттуда не используются для рекламы или других целей, не связанных с безопасностью. Но DuckDuckGo утверждает, что компания всё-таки собирает данные.
Тесты показали, что если пользователь не вошёл на веб-сайт с помощью Google, DSID cookie имеет значение NO_DATA. В противном же случае там появляется длинное шестнадцатеричное значение.