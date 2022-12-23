Если это раздражало: поисковик DuckDuckGo начал блокировать всплывающие окна входа в аккаунт Google

DuckDuckGo объявила, что все её приложения и браузерные расширения для Chrome, Firefox, Brave и Microsoft Edge теперь будут активно блокировать запросы входа в систему Google, отображаемые на сайтах. Google заявляет, что данные оттуда не используются для рекламы или других целей, не связанных с безопасностью. Но DuckDuckGo утверждает, что компания всё-таки собирает данные.

Тесты показали, что если пользователь не вошёл на веб-сайт с помощью Google, DSID cookie имеет значение NO_DATA. В противном же случае там появляется длинное шестнадцатеричное значение.