Если «гугла» вам было мало: форум Reddit станет полноценной поисковой системой

Сейчас Reddit уже тестирует функцию Reddit Answers — ИИ-инструмент, что помогает находить ответы. В будущем эту функцию планируют объединить с обычным поиском Reddit и сделать её основной частью приложения.

Многие пользователи уже давно добавляют слово «Reddit» к своим поисковым запросам в Google, чтобы найти обсуждения на форуме. Компания хочет упростить этот путь.

Хаффман также отметил, что трафик с Google нестабилен и в последнее время снижался. Это может быть одной из причин, почему Reddit хочет больше контролировать поиск внутри своей экосистемы.