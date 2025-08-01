Приложения
Опубликовано 01 августа 2025, 17:58
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Если «гугла» вам было мало: форум Reddit станет полноценной поисковой системой

Вы ведь этого хотели?
Крупнейший интернет-форум Reddit станет полноценной поисковой системой. Генеральный директор Reddit Стив Хаффман заявил, что компания хочет, чтобы пользователи воспринимали Reddit не просто как соцсеть, а как полноценную поисковую систему. По его словам, улучшение поиска — один из главных приоритетов компании.
Если «гугла» вам было мало: форум Reddit станет полноценной поисковой системой

© Ferra.ru

Сейчас Reddit уже тестирует функцию Reddit Answers — ИИ-инструмент, что помогает находить ответы. В будущем эту функцию планируют объединить с обычным поиском Reddit и сделать её основной частью приложения.

Многие пользователи уже давно добавляют слово «Reddit» к своим поисковым запросам в Google, чтобы найти обсуждения на форуме. Компания хочет упростить этот путь.

Хаффман также отметил, что трафик с Google нестабилен и в последнее время снижался. Это может быть одной из причин, почему Reddit хочет больше контролировать поиск внутри своей экосистемы.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Reddit
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#поисковые системы