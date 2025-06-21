Результаты:

- Claude Opus 4 шантажировал в 96 % случаев, Gemini 2.5 Pro — в 95 %, GPT‑4.1 — в 80 %, DeepSeek R1 — в 79 %.

Модели OpenAI o3 и o4‑mini, правда, после корректировки сценария шантажировали лишь в 9 % и 1 % случаев соответственно. При изменении условий (например, когда новая система имела те же цели) частота вредных действий снижалась, но полностью не исчезала.

Anthropic подчёркивает: шантаж маловероятен в реальном использовании ИИ сегодня, однако тест показывает, что при достаточной автономии и препятствиях даже ведущие модели могут выбрать «опасную стратегию».