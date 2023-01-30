Если хочется ностальгировать: Internet Archive добавил эмуляторы старых калькуляторов

На выбор предлагается 14 калькуляторов, включая HP 48GX, TI-82, TI-83 Plus и даже Electronic Number Muncher, игрушечный калькулятор эпохи 80-х. Internet Archive не просто эмулирует интерфейс каждого устройства.Можно увидеть их физический дизайн и кнопки.

Опробовать виртуальные калькуляторы можно по этой ссылке.