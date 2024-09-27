Если захотите поделиться аккаунтом Disney+, имейте в виду: это стало платно

Опубликовано 27 сентября 2024, 03:001 мин.
Если захотите поделиться аккаунтом Disney+, имейте в виду: это стало платноКомпания вводит программу платного обмена аккаунтами
Disney официально запустила программу «платного обмена» во всем мире, чтобы пресечь «несанкционированный обмен аккаунтами». Программа, анонсированная ранее в этом году, предлагает пользователям Disney+ возможность добавить «дополнительного участника» за пределами своей семьи за 6,99 доллара в месяц на Disney+ Basic или 9,99 доллара на Disney+ Premium.
Этот шаг, направленный на ограничение совместного использования паролей, последовал за аналогичными действиями конкурентов, таких как Netflix, который заметил увеличение числа подписчиков после введения подобных мер.
Новый план Disney ограничивает количество пользователей одним «лишним» человеком на аккаунт. В качестве альтернативы пользователи, пользующиеся одним аккаунтом, могут оформить индивидуальную подписку и перенести свой профиль на новый аккаунт.