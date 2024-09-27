Если захотите поделиться аккаунтом Disney+, имейте в виду: это стало платно

Этот шаг, направленный на ограничение совместного использования паролей, последовал за аналогичными действиями конкурентов, таких как Netflix, который заметил увеличение числа подписчиков после введения подобных мер.

Новый план Disney ограничивает количество пользователей одним «лишним» человеком на аккаунт. В качестве альтернативы пользователи, пользующиеся одним аккаунтом, могут оформить индивидуальную подписку и перенести свой профиль на новый аккаунт.