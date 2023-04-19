Есть только два гендера: Илон Маск изменил правила Twitter

Это изменение было внесено 8 апреля 2023 года, правила действовали с 2018 года.

Подобные шаги уже можно считать «фирменными» для Twitter под руководством Илона Маска. Так, платформа все больше внимания уделяет свободе слова и даже восстановила почти 12 000 ранее заблокированных аккаунтов.

Маск также неоднократно высказывал свое мнение по поводу употребления странных местоимений (когда человек, например, просил обращаться к себе «они»), высмеивая тех, кто указывает свои местоимения в биографиях.