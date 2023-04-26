Эти люди планируют всю свою жизнь с помощью одного смартфонного приложения

Джошуа Берген, менеджер по продуктам, живущий в Ванкувере, - один из многих людей, которые используют Notion для планирования поездок, отслеживания своих проектов 3D-печати и записи смешных вещей, которые говорят его дети. Гибкость Notion отличает его от других приложений для планирования; его простые шаблоны позволяют пользователям добавлять или удалять функции, что делает его очень настраиваемым.

Уэсли Анна Тайнер, дизайнер из Нью-Йорке, также нашла Notion незаменимым помощником: «например, на Рождество я получила пробник духов Sephora, поэтому я создала базу данных с различными продуктами и записывала свои мысли, когда каждый день пробовала новый аромат. У меня также есть ежедневный трекер настроения, список желаний, набор инструментов по уходу за собой и многое другое».

Соучредитель и главный операционный директор Notion Акшай Котари говорит, что способность программного обеспечения адаптироваться к потребностям пользователей является одной из главных причин его популярности. «Вам не придется менять свои привычки под жесткие требования программного обеспечения. Программное обеспечение изменит то, как работает ваш разум», - говорит Котари.

Хотя Notion - отличный инструмент для тех, кому нравится чувствовать себя организованным, некоторые эксперты предупреждают об «ошибке планирования». По словам Габриэле Эттинген, профессора психологии Нью-Йоркского университета, слишком много времени уделять оптимизации и организации своей жизни может быть контрпродуктивно, когда мы отдаем приоритет созданию списков дел, а не выполнению поставленных в них задач.