Эти приложения сильнее других разряжают батарею смартфона

Для тестирования приложений эксперты использовали разные методы, включая специальное оборудование и программные инструменты. Они учитывали различные факторы, влияющие на энергопотребление, такие как версия ОС, модель смартфона и способ использования приложений. Всего было протестировано более 100 приложений.

По результатам исследования был составлен рейтинг из 20 самых «прожорливых» приложений. Самыми энергозатратными оказались Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещены), Snapchat, TikTok и YouTube. Также в список попали Google Maps, Uber, Netflix, WhatsApp, Skype и другие.