«Этическому» ИИ Anthropic доверили обработку секретных данных правительства США

Это сотрудничество вызвало этические вопросы у критиков, учитывая публичные комментарии Anthropic в области безопасности и ответственного использования ИИ. Критики, в том числе комментатор ИИ Набил С. Куреши, указали на явное несоответствие между имиджем компании как «хорошего парня» и её новыми военными связями.

Хотя условия обслуживания Anthropic запрещают определенные применения, такие как разработка оружия и дезинформация, они позволяют государственным агентствам использовать Claude для анализа иностранных разведывательных данных и скрытых «кампаний влияния».