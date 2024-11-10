«Этическому» ИИ Anthropic доверили обработку секретных данных правительства США

Опубликовано 10 ноября 2024, 04:301 мин.
«Этическому» ИИ Anthropic доверили обработку секретных данных правительства СШАСпорное соглашение с Palantir
Anthropic, известная своим «этическим» ИИ, столкнулась с критикой после заключения партнерства с Palantir для обработки секретных данных правительства. Сделка, заключенная в конце октября 2024 года, связывает ИИ-систему Claude с Palantir, который недавно выиграл контракт на 480 миллионов долларов на создание системы идентификации целей для армии США.
Это сотрудничество вызвало этические вопросы у критиков, учитывая публичные комментарии Anthropic в области безопасности и ответственного использования ИИ. Критики, в том числе комментатор ИИ Набил С. Куреши, указали на явное несоответствие между имиджем компании как «хорошего парня» и её новыми военными связями.
Хотя условия обслуживания Anthropic запрещают определенные применения, такие как разработка оружия и дезинформация, они позволяют государственным агентствам использовать Claude для анализа иностранных разведывательных данных и скрытых «кампаний влияния».
Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный